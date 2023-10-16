وزيرة الخارجية الكندية نصحت مواطنيها في لبنان بالمغادرة

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن "الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".

وذكرت جولي، أنه "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني ​​في المنطقة متقلبا بشكل متزايد".