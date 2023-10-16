الحلبي: حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسميّة والخاصّة الواقعة في القرى الملاصقة تماماً للحدود الجنوبية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عبّاس الحلبي، "الإستمرار بتطبيق القرار المتعلّق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبيّة يوم غد الثّلثاء 17/10/2023، أي حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسميّة والخاصّة الواقعة في القرى الملاصقة تماماً للحدود الجنوبيّة الدوليّة دون سواها. وأن تستمرَّ الدّراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافّة".
ودعا المواطنين إلى متابعة بيانات الوزارة يوماً بيومٍ لمتابعة التطوُّرات، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسيّ.
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