عملت سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية، على نقل 4 إصابات من ضمنهم رئيس مركز علما الشعب في الدفاع المدني خالد قريطم الى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور، بعد أن تعرضوا للإختناق نتيجة تعرض البلدة للقصف الفوسفوري.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرُّض رئيس مركز علما الشعب في الدفاع المدني ونجله للاختناق نتيجة القصف الفوسفوري على البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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