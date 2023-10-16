وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب ستكون طويلة وكبيرة وثمنها سيكون باهظا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه يتوقع حملة عسكرية طويلة ولكن ناجحة ضد حركة حماس. واوضح غالانت "دعني أقول لك سيدي الوزير، ستكون هذه حربا طويلة، والثمن سيكون باهظا ولكن سننتصر من أجل إسرائيل والشعب اليهودي، ومن أجل القيم التي يؤمن بها البلدان".

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