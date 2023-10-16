اعلن حزب الله في بيان، بانه "قُبيل الساعة السادسة من عصر هذا اليوم الإثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في ‏المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفوا دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: قصف موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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