اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بانه "على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤوليته عبر الدفع بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن قطاع غزة". ولفتت "واس" الى ان وزير الخارجية السعودي بحث آخر تطورات الأوضاع في غزة خلال اتصال بنظيره الألماني، واكد على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: على مجلس الأمن الدفع بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.