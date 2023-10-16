رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي: فشلنا في منع هجوم حماس

اعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" رونين بار إنه يتحمل المسؤولية عن الفشل في منع الهجوم الدامي الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على بلدات إسرائيلية.
وأوضح بار في بيان، بانه "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذناها لم نتمكن بكل أسف يوم السبت من إصدار تحذير مناسب يسمح بالحيلولة دون وقوع الهجوم".
وتابع "باعتباري الشخص الذي يرأس الجهاز، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي. سيكون هناك وقت لإجراء تحقيقات. الآن نحن نقاتل".
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