وزيرة الخارجية الفرنسية تحض السلطات اللبنانية على تفادي الحرب مع إسرائيل

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في كلمة لها من قصر الصنوبر في بيروت، الى ان "حركة حماس منظمة إرهابية وقتلت في هجومها عددا من المدنيين، ولفتت الى ان الأمم المتحدة قدمت مقترحات لمصر وإسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.
ورات كولونا بانه يجب احترام حقوق الصحفيين فيما يخص تغطية الأحداث، وعلى مسؤولي لبنان تفادي جر البلاد إلى الأحداث الجارية، وأنا في لبنان للتأكيد على عدم السماح لأي جماعة بالاستفادة من الوضع. وحضت السلطات اللبنانية على "بذل ما في وسعها" لتفادي الحرب مع إسرائيل.
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