«العديد من المواطنين الروس في إسرائيل وغزة» .. بوتين يكثف تحركاته بشأن «الشرق الأوسط»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أجرى اليوم الاثنين، عدد من المحادثات الهاتفية مع نظرائه من الشرق الأوسط، وسيجري المزيد في وقت لاحق لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

وقال بوتين: "لقد أجريت بالفعل عددا من المحادثات مع زملائي من المنطقة (الشرق الأوسط) ومن المقرر إجراء العديد من المحادثات الأخرى قبل نهاية اليوم".

وطلب بوتين من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تقييم الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين الروس في إسرائيل وقطاع غزة.

وقال بوتين مخاطبا ريابكوف: "سيرجي ألكسيفيتش، رأي وزارة الخارجية، والخدمات الخاصة، والمخابرات الأجنبية، وجميع الزملاء الذين اجتمعوا هنا مهم بالنسبة لي. مع الأخذ في الاعتبار الوضع المتطور، وحقيقة أن هناك العديد من مواطنينا في كلا الجانبين بمنطقة الصراع، ويعاني السكان المدنيون – والمسألة المطروحة الآن هي تقديم المساعدة الإنسانية في المنطقة لكل المحتاجين".

وأضاف الرئيس الروسي: "تحضيرا للمحادثات الهاتفية، ومن أجل التوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه المسألة، أود أن أطلب منكم أولا تقديم تقييم عام لكيفية رؤية وزارة الخارجية لتطور الوضع".

وفي وقت سابق، قال مساعد رئيس الدولة الروسية، يوري أوشاكوف، إن خطط الرئيس الروسي لهذا اليوم تتضمن خمس محادثات هاتفية دولية.

وأجرى بوتين اتصالات برؤساء سوريا بشار الأسد وإيران إبراهيم رئيسي، ومصر عبدالفتاح السيسي، على أن يجري لاحقا اتصالا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها العاشر على التوالي، وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا ونحو 10 آلاف جريح في القطاع.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014، ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.