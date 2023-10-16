شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| متجهة إلى قبرص.. مغادرة سفينة تحمل رعايا أمريكيين من إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حيفا - أ ف ب

غادرت الاثنين، سفينة تحمل رعايا أمريكيين من ميناء حيفا في إسرائيل نحو قبرص وفق ما أكد صحفيون في وكالة فرانس برس.

وقالت السفارة في تنبيه أمني الأحد، إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل «مواطنين أمريكيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة» من حيفا إلى ليماسول في قبرص.

وتنوعت قائمة المغادرين بين من كانوا مقيمين في تل أبيب، وآخرين جاؤوا لزيارتها لكن باغتتهم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي شنت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عملية «طوفان الأقصى» التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية جنوبية بحراً وبراً وجواً، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه مناطق عدة في إسرائيل.

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، بعدما شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما أدّت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بكاملها بالأرض ومقتل نحو 2750 شخصاً، وفق وزارة الصحة في غزة.