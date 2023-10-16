شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: دعم أوكرانيا أولوية قصوى «مهما طال الأمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوكسمبورغ- رويترز

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الاثنين، إن دعم أوكرانيا يمثل «أولوية قصوى» للولايات المتحدة وأوروبا، واصفة ذلك بأنه ضروري لدعم الجهود العسكرية الأوكرانية في مواجهة الحرب الروسية.

وأضافت في تصريحات باجتماعها الثالث مع وزراء مالية مجموعة اليورو، أن إدارة بايدن ملتزمة بدعم أوكرانيا «مهما طال الأمر»، وستبذل قصارى جهدها لضمان موافقة أغلبية الحزبين في الكونغرس الأمريكي على إرسال مساعدات «قوية» ومتواصلة لأوكرانيا التي تمزقها الحرب.

وتابعت قائلة: «لا يمكن أن ندع أوكرانيا تخسر الحرب لأسباب اقتصادية عندما أظهرت قدرتها على النجاح في ساحة المعركة».

ويأتي اجتماع يلين مع وزراء مالية مجموعة اليورو بينما تستعد إدارة بايدن للمضي قدما في تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة قيمتها أكثر من ملياري دولار لكل من أوكرانيا وإسرائيل.