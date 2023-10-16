شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. تحقيق بحق رئيس الاستخبارات السابق بتهمة التجسس على زعيم كتالوني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة- أ.ف.ب

فتح قاضٍ، تحقيقاً رسمياً، بحق رئيس الاستخبارات الإسباني السابق على خلفية ادعاءات باختراق الهاتف المحمول لزعيم كتالوني من خلال استخدام برنامج «بيغاسوس» للتجسس، بحسب بيان صادر عن المحكمة، الاثنين. وجاء في البيان أنه تم استدعاء باز إستيبان، الذي أقيل العام الماضي من منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الإسبانية، للمثول في 13 ديسمبر/كانون الأول أمام قاضي التحقيق في برشلونة الذي يحقق في القضية.

وأقيل إستيبان في مايو/أيار 2022 بعدما اعترف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأن وكالة الاستخبارات المركزية الإسبانية اخترقت الهواتف المحمولة ل 18 زعيماً انفصالياً كتالونياً، على الرغم من تأكيده أن المحاكم أذنت بذلك وفقاً لما يقتضي القانون.

وتتركز الشكوى على القرصنة المزعومة للهاتف المحمول للزعيم الإقليمي الكتالوني بيري أراغونيس، الذي قال إن هاتفه تعرّض للتنصت في يناير/ كانون الثاني2020 عندما كان يشغل منصب وزير اقتصاد إقليم كتالونيا ونائب الرئيس فيه.

واستدعى القاضي استيبان للإدلاء بشهادته باعتباره «طرفاً متهماً يخضع للتحقيق»، إلى جانب أراغونيس لكونه «المدعي المتضرر». وسيمثل كلاهما أمام المحكمة في اليوم نفسه.

وكتب أراغونيس على منصة «إكس»: «قبول الشكوى.. خطوة مهمة نحو توضيح الحقيقة كاملة». وأضاف: «نريد أن نعرف من أمر بالتجسس على حركة الاستقلال. ويجب ألا يمر انتهاك الحقوق الأساسية والسياسية بدون عقاب».

وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح «بيغاسوس» التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا من بُعد.