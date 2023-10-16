شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين بمعدل الثلث، أي بمقدار 10 ملايين جنيه استرليني (11,5 مليون يورو) إضافية. وقال سوناك أمام البرلمان: «علينا دعم الشعب الفلسطيني»، وأعلن من جانب آخر حصيلة جديدة بلغت ستة بريطانيين على الأقل قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما هناك 10 في عداد المفقودين.