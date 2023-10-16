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لندن تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين بمعدل الثلث، أي بمقدار 10 ملايين جنيه استرليني (11,5 مليون يورو) إضافية. وقال سوناك أمام البرلمان: «علينا دعم الشعب الفلسطيني»، وأعلن من جانب آخر حصيلة جديدة بلغت ستة بريطانيين على الأقل قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما هناك 10 في عداد المفقودين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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