انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد ضرورة تسليح القوات الأمنية وفقاً للمرحلة الراهنة ومتطلباتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني ترأس الاجتماع الثاني للّجنة العليا للتسليح، واطلع خلال الاجتماع، على خطط وبرامج التسليح التي أعدتها اللجنة، بالإضافة إلى الأولويات المعتمدة في تسليح القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، كما شهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتعلقة بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن الأراضي الخاصة بالمعسكرات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة أن يكون تسليح القوات الأمنية وفقاً للمرحلة الراهنة ومتطلباتها، واستناداً إلى خطط الحكومة لتنمية قدرات القوات العراقية، من أجل تأدية مهامّها على أفضل وجه".