انت الان تتابع خبر بعد مزاعم إسرائيلية.. "الأونروا" تنفي وجود حالات سرقة في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "الأونروا" في حسابها على منصة X، "بالنسبة للتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي حول سرقة مستودع تابع للأونروا. تود الأونروا أن تؤكد أنه لم تحدث أي حالات سرقة في أي من مستودعاتها في قطاع غزة".



وأضافت "الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت لنقل مستلزمات طبية أساسية من مستودع الأونروا إلى شركاء الصحة".

وكان حساب اسرائيلي على منصة X يغرد، قال في وقت سابق "حتى الأونروا الآن تقول إن حماس في غزة يسرقون إمدادات الطوارئ والوقود الذي يحتاجه المدنيون".