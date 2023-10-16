انت الان تتابع خبر كندا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جولي في تغريدة على صفحتها الرسمية عبر منصة "اكس"، إنه "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، أصبح الوضع الأمني في المنطقة متقلباً على نحو متزايد".ودعت الوزيرة، الكنديين في لبنان، الى أن "يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".ويوم أمس الأحد، وجهت السفارة الكندية لدى لبنان، تحذيرا للكنديين من خطر الهجمات والنزاع المسلح، وأهابت بهم تجنب مناطق التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق، وصلت جولي الى تل ابيب، وسط استمرار حرب إسرائيل على غزة لتعبر عن دعمها.

