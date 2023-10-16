وزير الخارجية يؤكد أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مسقط ـ العُمانية: أجرى معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» فيليب لازاريني.

أكَّدا خلاله على أهمية مواصلة كافة الجهود لضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والدواء لسكان وأبناء غزة بشكل عاجل لمواجهة تصاعد الكارثة الإنسانية الراهنة مع ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة.

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