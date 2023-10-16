شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 305 إصابات مؤكدة بفيروس جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الصين سجلت 305 إصابات مؤكدة بفيروس جدري القرود "ام بوكس" في سبتمبر الماضي.

وأشار المركز أن هذه الحصيلة تعد تراجعًا عن الحصيلة المسجلة في شهر أغسطس، والتي بلغت 501 حالة إصابة.

جدري القرود في الصين

ومن بين هذه الحالات، هناك 42 حالة سُجلت في بكين و40 في جوانجدونج و38 في تشجيانج، ولم تسجل حالات إصابة خطيرة أو وفيات.

يشار إلى أن الصين تطالب الوافدين الذين يعانون من أعراض جدري القرود بإبلاغها بذلك.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم، قال إن عدد الإصابات بجدري القرود مستمر في الانخفاض، منذ الإعلان عن المرض حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية في يوليو الماضي.

إصابات جدري القرود

وأشار أدهانوم إلى أن المنظمة ما زالت تتلقى بلاغات بإصابات جديدة من جميع أنحاء العالم، إذ أبلغت 30 دولة الشهر الماضي عن إصابات.

وأضاف: من الصعب تحديد المسار الحقيقي للوباء في الإقليم الإفريقي بسبب محدودية البيانات المتاحة، ومع ذلك فإن التباطؤ في عدد الحالات يشير إلى فعالية تدابير الاستجابة على الصعيد العالمي.