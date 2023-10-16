حزب المؤتمر: قمة القاهرة للسلام فرصة لكشف ممارسات جيش الاحتلال ضد فلسطين

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة دولية حول القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، تعكس الدور البارز للدولة المصرية فى دعم القضية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أهمية الدور الذى تلعبه الدولة المصرية فى حل القضية ودعم حقوق الشعب المفلسطينى، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساندة من قبل الدول العربية لدعم حقوق الأخوة الفلسطينيين فى واحدة من أكثر الهجمات الإجرامية من قبل جيش الاحتلال الغاشم الذى يريد إبادة وتهجير الشعب الفلسطينى.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تدعم الفلسطينية على مدار تاريخها والقمة تعكس مكانة مصر الكبيرة سواء فى المنطقة أو على مستوى العالم، متابعا:" قمة القاهرة للسلام التى ستنعقد يوم السبت المقبل، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، ستساهم فى كشف تفاصيل عديدة حول الأزمة وتوضيح الحقائق للعالم كله، مشيدا باجتماع مجلس الأمن القومى المصرى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأحد، قائلا:" خرج عنه حزمة من القرارات الهامة، من بينها التأكيد على الأمن القومى المصرى خط أحمر، والدعوة لقمة دولية بشأن الأزمة.

الجدير بالذكر أن مصادر رفيعة المستوى أفادت لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور مؤتمر دولى حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.

وكان فيليب لازارينى، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد قال إنه لم يعد بمقدورهم تقديم المساعدة الإنسانية فى قطاع غزة، وذلك، ذلك فى مؤتمر صحفى لـ الأونروا حول المستجدات بعد قرار الاحتلال الإسرائيلى بقطع المياه والكهرباء والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية عن قطاع غزة فى الثامن من أكتوبر الجارى.