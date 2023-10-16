المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزير أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتميا في قبو لخمس دقائق اليوم الاثنين عندما انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب أثناء اجتماعهما.
وأضاف ميلر أن الاثنين غادرا القبو منذ ذلك الحين ويواصلان محادثاتهما في مركز القيادة بوزارة الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: بلينكن ونتانياهو احتميا في ملجأ وسط دوي صفارات الإنذار بتل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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