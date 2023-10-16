وزير الخارجية الكولومبي يطلب من سفير إسرائيل في بوغوتا مغادرة البلاد

طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا من السفير الاسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الاسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين اسرائيل وحماس.
ووصف ليفا على حسابه على منصة إكس تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".
وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
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