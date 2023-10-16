افادت وكالة الانباء الروسية "تاس" بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اتصال هاتفي باستعداد روسيا للمساعدة في إنهاء المواجهات بالمنطقة وحلها سلميا.

كانت هذه تفاصيل خبر تاس: بوتين أبلغ نتنياهو باستعداد روسيا للمساعدة في إنهاء المواجهات بالمنطقة وحلها سلميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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