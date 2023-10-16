أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الاسرائيلي أطلق منذ بعض الوقت من مواقعه في مزارع شبعا قنابل مضيئة فوق قرى العرقوب ويتزامن ذلك مع تحليق للطيران التجسسي من حين لآخر في سماء المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق قرى العرقوب مع تحليق للطيران التجسسي بسماء المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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