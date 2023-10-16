الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى بيروت حتى 28 تشرين الأول بسبب الاوضاع الامنية

أعلنت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها المتّجهة إلى بيروت حتى 28 تشرين الأول "بسبب الوضع في الشرق الأدنى والتوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان".
واوضحت الشركة السويسرية في بيان، بانه "بعد دراسة معمّقة للوضع في لبنان، قررنا تعليق رحلات الذهاب والإياب بين سويسرا وبيروت، نظرًا لعدم إمكان استبعاد توسّع النزاع في الوقت الحالي". وفي ضوء هذا القرار، أُلغيت أربع رحلات بين زوريخ والعاصمة اللبنانية.
وأشارت الشركة إلى أنها استدعت خبراء لتقييم المخاطر وأن استئناف الرحلات الجوية بين زوريخ وبيروت سيعتمد على "المستجدّات الجيوسياسية".
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