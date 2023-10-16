"النشرة": إختناق مواطن وعائلته في الضهيرة نتيجة تنشقهم مادة الفسفور بعد القصف الاسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "اصابة (خ.س) وزوجته واولاده بحالات اختناق في بلدة الضهيرة نتيجة تنشقهم مادة الفسفور بالقصف الاسرائيلي الفوسفوري المحرم دوليا".

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