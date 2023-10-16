شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية تمنع ترامب من الإدلاء بتعليقات تستهدف القضاة والمدعين والشهود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

منعت القاضية المكلفة قضية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة محاولات مفترضة لتغيير نتائج انتخابات 2020، ترامب من الإدلاء بأي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.

وبذلك، وافقت القاضية تانيا تشوتكان جزئياً على طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كان بدوره هدفاً لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب الذي يصفه بشكل منهجي بأنه «مجنون». في المقابل، رفضت طلب الادعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفيدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن بما يشمل وزارة العدل.