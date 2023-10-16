شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وشي جين بينغ يجتمعان في الصين الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الأربعاء، المقبل وفق ما أعلن الكرملين.

وذكر الكرملين، الاثنين، أن المحادثات ستتم على هامش منتدى يقام بمناسبة مرور عقد على انطلاق «مبادرة الحزام والطريق». وأفاد بأنه خلال المحادثات، سيتم إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدولية والإقليمية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولجأ بوتين بشكل متزايد إلى بكين من أجل التجارة والدعم السياسي منذ اندلاع حرب أوكرانيا العام الماضي.

وزيارة بوتين، لبكين هي الأولى التي يقوم بها لقوة كبرى منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط العام الماضي. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بكين الاثنين.