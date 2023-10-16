شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تطرد السفير الإسرائيلي بسبب «حرب غزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوغوتا - وكالات

طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا، الاثنين، من السفير الإسرائيلي في بوغوتا «الاعتذار والمغادرة»، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

ووصف ليفا على حسابه على منصة إكس تصريحات السفير غالي داغان رداً على بيترو بأنها «وقاحة مجنونة». وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وجاء التصعيد الكولومبي عقب ساعات من تهديد الرئيس غوستافو بيترو بقطع العلاقات مع إسرائيل، بعدما قررت الأخيرة منع تصدير المعدات الأمنية إلى كولومبيا بسبب تنديدها بالحرب على غزة.