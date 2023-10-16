شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أن روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضح الكرملين في بيان أن «بوتين أبلغ نتنياهو بالخطوات التي تتخذها روسيا للمساعدة في إعادة الوضع إلى طبيعته ومنع المزيد من تصعيد العنف والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة».

وأفاد الكرملين في وقت سابق اليوم الاثنين بأن بوتين ناقش الأزمة مع زعماء إيران ومصر وسوريا والسلطة الفلسطينية، ومعبراً عن رفضه لأي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين. وبين الكرملين أن المحادثات تطرقت إلى «القلق البالغ من احتمال تفاقم الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية».

وأكد بوتين مجدداً التزام روسيا بالتنسيق مع جميع «الشركاء الإيجابيين» لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.