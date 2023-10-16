شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو لبنان لتجنب «الانجرار في دوامة» قد تشعل المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

حضت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الاثنين، من بيروت السلطات اللبنانية على «بذل ما في وسعها» لتفادي انزلاق البلاد في دوامة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.

وقالت كولونا للصحفيين إثر لقاء مسؤولين في لبنان، إنه لا ينبغي «على أي مجموعة أن تستغل الوضع»، كما «تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين مسؤولية في هذا الصدد للحؤول دون انجرار لبنان في دوامة لن يتمكن من الخروج منها».

وأضافت: «هذا هو السبب الرئيسي للزيارة لتجنب اشتعال قد يهدد المنطقة بأكملها».

وشددت وزيرة الخارجية، التي زارت إسرائيل ومصر قبل لبنان، على أهمية التحرك «الدبلوماسي الملح» في هذا الصدد.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي التقى كولونا الاثنين، إن «الحكومة تواصل اتصالاتها داخلياً وخارجياً لابقاء الوضع هادئاً في الداخل اللبناني قدر المستطاع، وإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة».

وأوضح «هناك وحدة لبنانية كاملة تضامناً مع فلسطين، لكن لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمّل»

وتابع ميقاتي: «البعض يسأل عمن بيده قرار الحرب والسلم، وفي الظروف الراهنة نحن نعمل للسلام، أما قرار الحرب فهو بيد أسرائيل». وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف منذ التصعيد الجاري منذ أسبوع بين حركة «حماس» وإسرائيل والذي خلف آلاف الضحايا.