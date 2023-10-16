انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيها يخص التعليم الالكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نظرًا الى ورود العديد من المناشدات التي نقلت معاناة الطلبة وذويهم من تراكم الواجبات الالكترونية بعد انتظام الدوام الحضوري منذ أسابيع، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بإيقاف إعطاء الدروس والواجبات اليومية عبر مواقع التطبيقات الإلكترونية التي تؤدي الى تشتت الطالب الذهني وتكون عبئا على عوائلنا العراقية".



وشدد الوزير بحسب البيان على "شرح المادة الدراسية الى الطلبة والتلاميذ حضورياً داخل الصف وخلال ساعات الدوام وإيصال المادة العلمية لهم بأمانة ومهنية، فرسالة التربوي هي مساعدة الطالب على استيعاب المعلومة بصورة صحيحة ومتكاملة".

