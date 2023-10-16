قطن وأغنام.. قرار قضائي ضد شقيقين تسببا في عاهة لزوجين بكفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الثانية)، اليوم الإثنين، غيابيًا لمدان بإحداث عاهة مستديمة لسيدة وزوجها بالسجن لمدة 5 أعوام عما أسند إليه، والزمته المصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة شقيقه بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه، بإدانته في نفس الواقعة والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني للمجني عليه الثاني في الواقعة مبلغ 15 الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمته مصاريف الدعوى المدنية، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال، نائب الرئيس، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 12374 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3318 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار محمد كمال سراج، القائم بأعمال المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "خالد.ع.ي.ع"، وشقيقه "واصف"، ويقيمان بقرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما.

ووفق قرار إحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ تبين أنهما في يوم 21 سبتمبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ أحدثا ضربًا المجني عليها منى محمد علي حسن، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية، وعقدا العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض أدوات "عصي وشوم"، وتوجها للارض الزراعية مكان تواجد المجني عليها.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الأول باغت المجني عليها بضربتين على اليد اليسرى بالشومة احرازه فأصاب الإصبع الوسطى الأيسر حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره مرتكبًا جريمته للحيلولة دون اغاثة المجني عليه الثاني قاصدين ضربها فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية، والطب الشرعي والتي تخلف بها من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها 5 %.

وكشفت أوراق القضية عن المتهمان أحدثا ضربًا المجني عليه محمد طلبة متولي حسن، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وأعدا لذلك الغرض أدوات "عصي وشوم"، وتوجها للأرض الزراعية مكان تواجد المجني علي، وكال له المتهم الأول ضربه على رأسه بالشومة بينما كال له المتهم الثاني ضربه على ظهره بالعصا فأحدثا إصابته التي اعجزته عن العمل مدة لا تزيد عن 20 يومًا.

وتبين من تحريات رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ صحة الواقعة بأنها حال تواجد المجني عليها الأولى بالأرض الزراعية رفقة زوجها المجني عليه الثاني، فوجئوا بترك المتهمان أغنامهم ترعي وتأكل في زراعات القطن خاصتهم، وحال معاتبة زوجها لهما انهالا عليه بالضرب بالشوم واحدثا إصابته.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها سارعت لنجدة زوجها باغتها الأول بالضرب بشومة علي يدها اليسرى محدثا إصابتها، وذلك حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة والذي كان يشد من أزره.