مصرع طفل صدمته سيارة أعلى كوبري الشرق في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما صدمته سيارة، أعلى كوبري شرق النيل ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة بطفل أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة الإسعاف.

دفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمد يحي إبراهيم، 13 عامًا، مقيم قرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.