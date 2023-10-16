الهلال الأحمر بشمال سيناء: استطعنا توصيل ٢طن من المساعدات داخل فلسطين قبل إغلاق المعبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أكد الدكتور خالد زايد مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه من اللحظة الأولى كنا على أهبة الاستعداد للطوارئ التي تحدث في قطاع غزة، كما أنه هناك تنسيق على مستوى عالى من الهلال الأحمر بدعم من وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ شمال سيناء.

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأثنين، أنه تم توصيل ٢طن من المساعدات الطبية قبل إغلاق المعبر للهلال الأحمر الفلسطيني، منوها أنه تم إستقبال أكثر من ١٤طائرة محملة بأكثر من ٣٠٠طن من المستلزمات والأدوية من الدول العربية بداية من دولة الأردن حتى منظمة الصحة العالمية.

وأردف زايد أنه تم إستقبال أكثر من ٢٠٠مقطوره محملة بالأغذية والمستلزمات من التحالف الوطنى وحياة كريمة والهلال الأحمر المصرى المركز العام ،موضحا أننا جاهزين فقط للهدنة وعمل ممر إنساني.