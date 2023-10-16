رئيس قناة السويس: أتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 10 مليار دولار نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023.

وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، أن البيان أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، حيث وصلت إلى حوالي 26 ألف سفينة، مبينا أن زيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم.

وأكد، أن قناة السويس حققت إيرادات ٩.٤ مليار دولار حتى الأن، منوها أن هناك توقعات بزيادتها في نهاية العام الميلادي الجاري إلى ١٠.٣ مليار دولار.