لميس الحديدي عن قصف إسرائيل لمعبر رفح من ناحية فلسطين: جريمة أممية يرفضها العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أدانت الإعلامية لميس الحديدي، قيام قوات الجيش الاسرائيلي بقصف معبر رفح من الجهة الفلسطينية لتعطيل مرور المساعدات للجانب الفلسطيني عبر هدم البنية التحتية في الجهة المقابلة، معقبة: "غلق المعبر هو جريمة أممية كما قالت كافة المنظمات الاممية وكما يقول اي عاقل"

وقالت "الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، إن معبر رفح مفتوح وجاهز من الجهة المصرية ومصر جاهزة لإرسال المساعدات وكل الدعم والمؤن الغذائية والدوائية واستقبال الجرحى، وحتى الأن ارتفع عدد الشهداء إلى 2808 شهيد وً و11 ألف مصاب بعضهم في حالات صعبة جداً ولازال معبر رفح مغلقًا.

وأوضحت أن المساعدات المصرية ومن كافة دول العالم والمنظمات الأممية متكدسة في المعبر ولا تتمكن العبور للجانب الفلسطيني خاصة بعد قصف إسرائيلي للمعبر من الناحية الفلسطينية للمرة الرابعة، وبعض الحالات حالتها حرجة وتحتاج لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية".

وواصلت: "نحن أمام وضع مأساوي ومشاهد القتلى والجرحى على السوشيال ميديا حقيقية وليست جرافكيس المستشفيات في القطاع مممتائلة عن بكره ابيها فوق طاقتها الاستيعابية حتى ثلاجات الموتى ممتلئة وأصبحت الجثث تخزن في ثلاجات حلوى والآيس كريم".

أتمت: "ما تبقى من سكان غزة محاصرون بلا مساعدة ولا طعام ولا غذاء في مشهد مأساوي أمام تعنت إسرائيلي التي تحاصر الفلسطينيين بلا طعام ولا دواء ولا ماء وتشترط خروج الأسرى".