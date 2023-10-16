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قوافل التحالف الوطنى إلى غزة تحول شعار مسافة السكة لدستور عمل.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - استعرض فيديو تفاصيل وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  لدعم الاشقاء في غزة، حيث تضمن مشاهد لقوافل المساعدات الإنسانية الموجهة لهم، وأشار عدد من نشطاء التحالف إلى أنهم يقدمون جهدا كبيرا لإغاثة الأشقاء في غزة، وأنه وفقا لتوجيهات الرئيس تم تنظيم القافلة الأولى من قوافل التحالف الموجهة إلى غزة اتساقا مع دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الأعضاء أن القضية الفلسطينية هي الشاغل الأهم للشعب المصري وأن القوافل تتضمن العديد من المساعدات الغذائية والدوائية وكل ما يمكن أن تحتاجه الأسر الفلسطينية دعما للأشقاء، وأن مصر جعلت من شعار "مسافة سكة دستور عمل ".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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