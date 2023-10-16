شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس: فلسطين قضية قومية وإنسانية من الدرجة الأولى ومصر لا تتوانى عن دعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البيان الذي ألقاه رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة فيما يخص القضية الفلسطينية حيث أدان البرلمان المصري ما يحدث من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وصرحت "محروس" قائلة ": كما نري أن مصر لا تفوت فرصة إلا وتعلن عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني.. فهذه لم تكن قضية فلسطين فقط بل قضية عربية قومية وإنسانية من الدرجة الأولي ومصر لها مواقف تاريخية في دعم القضية الفلسطينية:، لافتة إلي أن بيان البرلمان المصري ما هو إلا مرآة عاكسة لموقف الدولة المصرية والشعب المصري الذي لا يتوانى تجاه القضية الفلسطينية الذي يجرم أفعال الإسرائيليين.

وأضافت رئيس لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للسلام والتسامح أن مايحدث يعتبر مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية ومصر تبذل قصارى جهدها للوصول إلي طريقة للسلام حتي لا نخسر أرواح أخري من أشقائنا في فلسطين؛ وعن الأمن القومي المصري.

وصرحت عضو التنسيقية مرثا محروس، قائلة: "الأمن القومي المصري خط أحمر لايمكن المساس به وموقف مصر وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وحاسمة لعدم نزوح أهالي غزة لسيناء والأهم حاليا هو دخول المساعدات لغزة وتوقف الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني".