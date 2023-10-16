شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يؤيد دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر دولى بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بالدعوة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر دولى وإقليمى بالقاهرة لحل القضية الفلسطينية وإنقاذ أبناء غزة وإعمارها. وأكد النائب تيسير مطر، أن هذه الدعوة تهدف إلى منع تفجر الأوضاع وازدياد جبهة الصراع الراهنة على أرض غزة ووضع آليات لتحقيق السلام الدائم والعادل فى الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية.

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