شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب: قمة القاهرة للسلام تستهدف حلا شاملا للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التى تشغل العالم على مر السنين الممتدة منذ عام 1948.

وقال رضوان " أن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة من خلال حل سياسى عادل وشامل لهذه القضية، لافتا إلى أن دعوة مصر لعقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية يستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة.

وشدد "رضوان" على أن تاريخ مصر العريق ودورها الريادى فى الشرق الأوسط يجعلها قوة رائدة فى مجال السلام من خلال الوساطة بين القوى الدولية، فإن القاهرة منذ عقود، تعمل على تحقيق الاستقرار فى المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول وفى ضوء ذلك، تعتبر مصر أن عقد قمة دولية لبحث القضية الفلسطينية يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأشار النائب رضوان إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات عديدة ومستجدات مستمرة، ومن المهم أن تتعامل معها الدول المعنية بشكل جماعى ومنسق واستطرد قائلا " وتعتبر مصر أن القمة الدولية ستوفر منصة للتشاور والحوار بين الدول المعنية، وتعزز التفاهم المشترك وتبحث عن حلول واقعية وعادلة للقضية الفلسطينية.

ولفت "رضوان" إلى أن مصر تمتلك تاريخاً طويلاً من الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، وقد قامت بدور رئيسى فى عدة مبادرات ومفاوضات سابقة تعود إلى عام 1977، حيث قدم الرئيس المصرى الراحل أنور السادات مبادرة السلام التى أفضت إلى اتفاقية كامب ديفيد وتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل.

و أضاف " وفى عام 2002، قدمت الجامعة العربية مبادرة السلام العربية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

و قال رضوان "القمة الدولية المقترحة ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولى بحل الدولتين وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضيها المحتلة كما تناقش واقع الأوضاع الراهنة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطينى.

و أوضح أنه من المهم أن تشارك فى القمة جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، بما فى ذلك الدول العربية والدول الإسلامية والدول الكبرى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ويجب أن تكون القمة منصة شاملة تتيح للأطراف المشاركة التعبير عن آرائها ومواقفها وتبادل الأفكار والخبرات لتحقيق التوافق والتعاون.

وقال "تعزز مصر أهمية التعاون الدولى والحوار المستمر لبحث القضية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة. وتدعو مصر إلى استخدام كل الوسائل السلمية لتحقيق السلام وتجنب العنف والتصعيد"

واختتم النائب طارق رضوان قائلا " تدعو مصر إلى عقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، وتؤكد على أهمية تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة من خلال حل سياسى عادل وشامل للقضية الفلسطينية موضحا أن مصر تأمل فى أن تكون القمة فرصة لتعزيز التفاهم والتعاون الدولى وتحقيق العدالة والسلام فى الشرق الأوسط.