شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: قمة القاهرة للسلام تؤكد أن فلسطين هى قضية مصر الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن انعقاد قمة القاهرة للسلام لتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية السبت المقبل وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، ومصر لم تدخر جهدا للتوصل إلى سبل من شأنها أن توقف إطلاق النار والتصعيد في غزة.

وأضافت مديح ، في بيان لها، أن دور مصر مستمر منذ بدء القضية الفلسطينية، فصر تحملت الكثير من الأعباء منذ عام 1948 منها على الناحية العسكرية والإنسانية، بالإضافة إلى مساندتها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية، مؤكدة أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، فمازال دعم مصر مستمر وكانت دائما من الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تهدئة الأوضاع قي قطاع غزة حتى لا يتعرض الشعب الفلسطيني لنكبات أكبر مما تعرض لها سابقا، موضحة أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت محور اهتمام القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية هذه المرة هو مختلف عما سبق من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية غاشمة ضد الشعب الفلسطيني، فقوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية وتقوم بتهجير الفلسطنيين من أراضيهم بغرض تصفية القضية الفلسطينية، لذا لابد من مجابهة هذا المخطط الخبيث، لافتة أن دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية لم يكن من أجل تحقيق مصالح شخصية لمصر.