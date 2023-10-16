شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يدعم الشعب الفلسطيني بقافلة مساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، قافلة مساعدات كبيرة تحوي آلاف الأطنان من السلع الغذائية والطبية والدوائية للشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، وفي ضوء استكمال الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

ويؤكد الحزب مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، لتجاوز الأزمة الحالية، ولتخفيف آثار العدوان الإسرائيلي.

ويشيد الحزب بالتحركات المصرية على المستوى الرسمي من خلال القيادة السياسية، والتي تقوم باتصالات ولقاءت عديدة منذ اندلاع الأزمة، فضلا عن جهود المجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويعلن الحزب رفضه التام محاولات تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير أهالي غزة، معتبرا أن إجبار الفلسطينين على مغادرة منازلهم مؤشر خطير يحتاج لتحرك جاد لمنعه.

ويجدد حماة الوطن الدعوة للمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لوقف إطلاق النار، حقنا للدماء وللحفاظ على أرواح الأبرياء، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.