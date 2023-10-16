شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: الاستجابة لقمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد قمة دولية حول القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تعكس الدور البارز للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية على مدار تاريخها وتعكس مكانة مصر الكبيرة سواء في المنطقة أو على مستوى العالم.

وأضاف حاتم لـ"الخليج 365"، أن قمة القاهرة للسلام التي ستنعقد يوم السبت المقبل، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، ستكون فرصة لحلحلة الأزمة وإيجاد حلول تحمي حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن عقد قمة دولية في القاهرة سيساهم في كشف تفاصيل عديدة حول الأزمة وتوضيح الحقائق للعالم كله، متابعا: نتمنى أن تسفر عن حلول سريعة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين ووقف عمليات الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال.

وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، كان مهماً جداً وخرجت عنه قرارات هامة، من بينها التأكيد على الأمن القومي المصري خط أحمر، والدعوة لقمة دولية بشأن الأزمة.

وطالب حاتم، المجتمع الدولي بالتوقف عن الانحياز المفضوح والواضح للاحتلال الإسرائيلي، وأن يقول كلمة الحق التي تنصف الشعب الفلسطيني الأعزل وتدافع عنه وتحمي حقوقه المشروعة، مشدداً على ضرورة الوقوف الفورى لاعتداءات جيش الاحتلال على المدنيين والتي تعد جرائم حرب وضد الإنسانية.