عبداللهيان: المقاومة قادرة على خوض حرب طويلة الامد مع اسرئيل

اشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان في تصريح له، الى ان المقاومة قادرة على خوض حرب طويلة الامد مع اسرائيل.

ولفت عبداللهيان الى ان كل الاحتمالات واردة، ولا يمكننا ان نكون غير مبالين تجاه جرائم الحرب التي ترتكب ضد سكان قطاع غزة.