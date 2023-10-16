النيابة العامة في بلجيكا: قتيلان من الجنسية السويدية بإطلاق نار في بروكسل

أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية بمقتل شخصين بإطلاق نار مساء الإثنين في بروكسل، مشيرة إلى فرار المشتبه به.
ولفتت الصحيفة الفلامندية "هيت لاتست نيوز" الى ان القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، فر بعدما استخدم بندقية رشاشة. واكتفى متحدّث باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقا قد فتح.
وأفادت صحيفة بأن الشخصين يحملان الجنسية السويدية، ومن المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.
وتستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 مساء اليوم الاثنين.
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