وجه الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة التحية لشعبنا العظيم في كل أماكن تواجده ولمجاهدينا في كل الساحات وللمقاتلين في كل الجبهات، وللجماهير المنتفضة لرفض العدوان الصهيوني في كل بقاع الأرض، تحية لكل بندقية وساعد وصوت وقلم، هبّ ليقول لا لهذا العدو المجرم.
ولفت ابو عبيدة في رسالة له، الى ان اسرائيل اعتادت أن تنتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب وعمد منذ اليوم الأول من هذه المعركة إلى عدوان همجي وحشي، واكد بان تلويح الجيش الاسرائيلي بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا.
اضاف قائلا: "نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا"، وكشف بان "عدد الأسرى لدينا ما بين 200 و250، لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى"، واشار الى ان 22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن. وتابع "سنُطلق سراح الأسرى الأجانب عندما تسنح الظروف الميدانية".
اضاف "اسرائيل لم يكن تتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه، فعمد إلى عدوان همجي وحشي على شعبنا بدلاً من مواجهة المقاتلين في الميدان، ونحن نؤكد لأسرانا وأهاليهم أننا مصرون على أن ندخل الفرحة في كل بيت".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون و22 منهم قتلوا بقصف اسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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