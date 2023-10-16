الكرملين: لقاء بين بوتين وشي جينبينغ في الصين الأربعاء

أعلن الكرملين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين الأربعاء".

وذكر الكرملين أن "المحادثات ستتم على هامش منتدى يقام بمناسبة مرور عقد على انطلاق مبادرة الحزام والطريق"، لافتاً الى أنه "خلال المحادثات، سيتم إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدولية والإقليمية، من دون تقديم تفاصيل اضافية".

وزيارة بوتين للعاصمة الصينية هي الاولى التي يقوم بها لقوة كبرى منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا في شباط العام الماضي.