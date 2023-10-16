يديعوت: استعدادات لوصول بايدن إلى اسرائيل نهاية الأسبوع وبعد زيارته المتوقعة لتل أبيب سيتوجه إلى مصر

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى "الاستعدادات لوصول الرئيس الاميركي جو بايدن إلى اسرائيل نهاية الأسبوع، وبعد زيارته المتوقعة لتل أبيب سيتوجه إلى مصر".

وألغى بايدن بشكل مفاجئ زيارة كانت مقررة الإثنين، لكولورادو، ما عزز تكهنات باحتمال زيارته إسرائيل قريبًا لإظهار الدعم.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيبقى في واشنطن "للمشاركة في اجتماعات بشأن قضايا الأمن القومي" وسط مخاوف متزايدة من احتمال توسع النزاع بين إسرائيل وحماس إقليميا.

يأتي ذلك فيما ذكرت عدة وسائل إعلامية أميركية بينها "أكسيوس" و"سي إن إن" أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون احتمال سفر بايدن إلى إسرائيل هذا الأسبوع.