افاد مراسل "النشرة" بانه بعد إطلاق قنابل مضيئة للإشتباه بحالة تسلل، نفذت قوات الجيش الاسرائيلي من مواقعها في مستعمرة "المطلة" حملة تمشيط بالرشاشات الثقيلة نحو بساتين المستعمرة والجانب المحتل من الجدار الحدودي المحاذي لبلدة ‎كفركلا.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي ينفذ حملة تمشيط بالرشاشات الثقيلة نحو بساتين المطلة والجانب المحاذي لبلدة ‎كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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