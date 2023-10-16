اهالي علما الشعب نفوا تعرض مركز الدفاع المدني في بلدتهم لاي عملية قصف

نفى اهالي بلدة علما الشعب الحدودية، "تعرض مركز الدفاع المدني في بلدتهم لاي عملية قصف وان المركز ومسعفيه يقومون بواجباتهم تجاه الاهالي على اكمل وجه، وان ما تعرض له رئيس المركز ونجله من عملية اختناق جرى اثناء قيامه بواجبه بإخماد النيران التي اندلعت في احد المنازل في بلدة الضهيرة جراء القصف الاسرائيلي التي تعرضت له بعد ظهر اليوم".

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